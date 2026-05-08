Karabük'te tarihi eser operasyonunda aslan heykeli ele geçirildi

Karabük'teki tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait aslan heykeli ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve ilgili birim görevlilerince il genelinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.



Ekiplerce il merkezinde yapılan operasyonda, milattan sonra 1. yüzyılda yapıldığı değerlendirilen Roma dönemine ait aslan heykeli ele geçirildi.



Şüpheli A.Y. hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

