        Karabük'te tarihi eser operasyonunda aslan heykeli ele geçirildi

        Karabük'te tarihi eser operasyonunda aslan heykeli ele geçirildi

        Karabük'teki tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait aslan heykeli ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 18:34 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve ilgili birim görevlilerince il genelinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce il merkezinde yapılan operasyonda, milattan sonra 1. yüzyılda yapıldığı değerlendirilen Roma dönemine ait aslan heykeli ele geçirildi.

        Şüpheli A.Y. hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

