Karabük'te TÜGVA "İhtisas Akademi Programı" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 19:41 Güncelleme:
        AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu ülkenin 86 milyon evladı bu ülkenin öz evladıdır. Kimsenin bu birlikteliği, bu kardeşliği ve bu gücü bölme ayırma imkanı, hayali olmasın."dedi.

        Karabük'te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince "İhtisas Akademi Programı" düzenlendi.

        Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Kasapoğlu, ihtisaslaşmanın istikameti net bir şekilde belirlemek ve bir konuya derinlemesine bilgi sahibi olmak için adım atmak olduğunu söyledi.

        Kasapoğlu, "Günümüz dünyasında neoliberal akımlar var. Onlar her şeyden biraz biraz yararlanmayı dayatıyor. İhtisaslaşmak ona inat derin bir şekilde bilgiye nüfuz etmek demek. O yüzden ihtisaslaşmak bugünün dünyasında meydan okumadır. İhtisaslaşmak yüzeysellik, sığlık değil bilakis derinlik kesbetmektir." diye konuştu.

        Türkiye'nin sporda çok güçlü altyapıya sahip olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Sporun değerini bilen bir Cumhurbaşkanımız var. Artık Türkiye dünyanın en genç spor tesislerine sahip. Stat yaşı ortalaması itibariyle dünyanın en iyi, en genç, en modern, en yeni statları bizde. Havuzlarıyla, salonlarıyla, açık-kapalı basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle, her şeyiyle imkan var. İmkansızlıktan bahsedemeyiz. Kampüslerimiz spor açısından her türlü imkana sahip. Tek olması gereken bizim bu konuya daha çok odaklanmamız." dedi.

        "Biz adil bir medeniyetin evlatlarıyız." diyen Kasapoğlu, "Adaletle tüm dünyaya hükmetmiş bir ecdadın torunlarıyız. Öyle bir emanet var bizim omuzlarımızda. O yüzden biz bu emaneti daha yukarıya taşımamız lazım." ifadesini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle yaklaşık çeyrek asırlık AK Parti hükümetlerinin bugüne kadarki en önemli gündeminin gençlik olduğunu anlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

        "AK Parti hükümetleri gençliği esas alır, gençliği özne olarak en başa koyar. 25 yıllık sürece baktığınızda hükümet politikalarında ciddi bir genç odaklı politika üretimini görürsünüz. Her daim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, hükümet olarak, gençlerimizin, sporcularımızın, bu ülkenin tüm evlatlarının yanındayız. Bu ülkenin evlatlarının hiçbirini diğerinden farklı görmüyoruz. Her biri bizim için çok kıymetlidir. Her biri bizim için özeldir, değerlidir. İdeolojisi, fikri, kılığı, kıyafeti ne olursa olsun bu ülkenin 86 milyon evladı bu ülkenin öz evladıdır. Kimsenin bu birlikteliği, bu kardeşliği ve bu gücü bölme ayırma imkanı, hayali olmasın."

        TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de ihtisas akademi projesinin kendileri için çok kıymetli olduğunu, ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu, entelektüel gençlerin yetişmesini istediklerini belirtti.

        Beşinci, "Bu kapsamda birçok proje geliştiriyoruz. Gençlerin hizmetine sunuyoruz. Bunlardan en kıymetli olanlarından bir tanesi ihtisas akademi projesi. İhtisas akademi projesiyle birlikte bizler istiyoruz ki gençlerimiz hem akademik düzlemde hem de şahsi hayatlarında önemli tecrübe aktarımından faydalansınlar. Bu noktada multidisipliner olarak kendilerini çok yönlü geliştirsinler. Kişisel gelişimine katkı sağlasınlar." diye konuştu.

        Beşinci, dijital dünyanın bambaşka bir dünya olduğundan bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

        "Dijital dünya aslında iletişim çağının hızını bize gösteriyor. Bunu avantaja çevirirsek ne ala ama maalesef hepimiz de buna dahil olmak üzere ekrana takılıyoruz. Maalesef uzun vakitleri orada öldürüyoruz. Bununla alakalı kısıtlayıcı önlemler almamız gerekiyor. Kısıtlı vakitle orayı avantaja çevirmenin faydalı olacağına inananlardanım. Dijital medya sayesinde Gazze'de yaşananları gördük. Onları hissettik. Bunlar bu işin avantajı. Tüm dünyaya aslında Filistin'in derdi ve konusu taşınmış oldu. Ülkesine mahkum edilen Filistin bayrağı tüm dünyada dalgalandı."

        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık da gençlik çalışmalarının bütün dünyada son derece önemli çalışmalar olarak kabul edildiğini dile getirdi.

        Gençliğin toplumu enerjisiyle sürükleyen, geliştiren ve toplumun inşasında önemli bir rol üstlenen bir konuma sahip olduğunu anlatan Kırışık, üniversiteler olarak büyük gençlik kitlesine sahip olduklarını aktardı.

        Konuşmaların ardından Kasapoğlu ve Beşinci, gençlerin sorularını yanıtladı.

        TÜGVA İl Temsilcisi Erdem Eren'in de konuşma yaptığı programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, kurum müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

