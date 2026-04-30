Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı

koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.



Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde 24-28 Nisan'da yapılan 3 operasyonda 10 şüpheli yakalandı.



Zanlıların evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve sentetik ecza, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 100 lira ve cep telefonu ele geçirildi.



Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

