Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. İl genelinde düzenlenen 7 operasyonda 11 zanlı yakalandı. Aramalarda, 53,71 gram reçine esrar, 1148 sentetik ecza hap, 2 peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

