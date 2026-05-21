Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü. Kent merkezindeki 3 operasyonda 4 şüphelinin üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramada, 448 sentetik ecza, 3 uyuşturucu hap, 0,5 gram kokain ve 5,45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

