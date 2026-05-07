Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte 3 uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonlarda, 7 şüphelinin üzerlerinde, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 149 sentetik ecza hap, 4 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.