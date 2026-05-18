Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü. Kent merkezindeki 3 operasyonda 7 şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 170 sentetik ecza hap, 1 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

