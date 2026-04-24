Karabük'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.



Kent merkezindeki uyuşturucu operasyonunda 4 kişinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 22,4 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik ecza hap ve 48,3 gram sıvı amfetamin ele geçirildi.



Kaçakçılık operasyonunda da bir şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 146 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

