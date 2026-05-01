Karabük'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Giriş: 01.05.2026 - 09:03
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Yeni Mahalle'deki yaşayan Engin D'den (52) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren sağlık personeli, hareketsiz halde buldukları Engin D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Engin D'nin cenazesi, incelemenin ardından Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
