Karabük'te yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.





Karahasanlar köyünde tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.





İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve jandarma ekipleri ile Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü arazözü sevk edildi.





Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

