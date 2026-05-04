Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Karabük'teki 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ile Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karabük merkez ve Safranbolu'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi.
Operasyonlarda 3 şüphelinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 22,38 gram sentetik uyuşturucu, 0,6 gram kokain, 5 ekstazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlılar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
