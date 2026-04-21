KARDEMİR, Almanya'da düzenlenen "Wire and Tube Fuarı"na katıldı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen "Wire and Tube Fuarı"na katıldı.



Fabrikadan yapılan açıklamada, KARDEMİR'in, 2 yılda bir düzenlenen, demir-çelik sektörünün en prestijli organizasyonları arasında yer alan Wire and Tube Fuarı'na katılarak uluslararası arenadaki güçlü konumunu pekiştirdiği belirtildi.



Şirketin, madenden nihai ürüne uzanan entegre üretim yapısıyla sektöründe stratejik rol üstlendiğine işaret edilen açıklamada, "Ham madde temininden nihai ürüne kadar tüm üretim süreçlerini tek çatı altında gerçekleştirme kabiliyetine sahip olan şirketimiz, bu yönüyle sürdürülebilir, verimli ve yüksek kaliteli üretim anlayışını küresel paydaşlarına aktarma fırsatı bulmuştur. Fuar kapsamında standımızı ziyaret eden sektör profesyonelleri, 5,5 milimetre ile 56 milimetre arasında değişen kangal ürünleri ile 20-100 milimetre çap aralığında üretilen yuvarlak çubuk (SBQ) ürünlerini yakından inceleme fırsatı bulmuştur." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, söz konusu ürünlerin, şirketin yüksek katma değerli üretim kabiliyetini, geniş ürün yelpazesini ve farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği çözümleri ortaya koyduğu belirtilerek, "KARDEMİR, özellikle demir yolu tekeri, ray, ağır profil ve kaliteli çelik üretimindeki uzmanlığıyla yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin de sayılı entegre demir-çelik üreticileri arasında yer almaktadır. Fuar süresince gerçekleştirilen teknik ve ticari görüşmelerde, şirketimizin üretim altyapısı, kalite standartları ve müşteri odaklı yaklaşımı uluslararası ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmüştür." değerlendirmesinde bulunuldu.



Fuar boyunca yürütülen temasların mevcut işbirliklerinin güçlendirilmesine katkı sağlarken yeni işbirlikleri için de önemli fırsatlar oluşturduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bölgesel pazar dinamikleri yerinde analiz edilmiş, iş geliştirme olanakları değerlendirilmiş ve stratejik iş bağlantılarının temelleri atılmıştır. Aynı zamanda gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri ile KARDEMİR markasının uluslararası bilinirliği daha da güçlendirilmiştir. KARDEMİR, sahip olduğu üretim kabiliyeti, nitelikli insan kaynağı ve sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda hem ülkemiz sanayisine hem de küresel pazarlara değer katmaya kararlılıkla devam etmektedir."

