Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri KARDEMİR'de iş sağlığı ve güvenliği etkinliği yapıldı

        KARDEMİR'de iş sağlığı ve güvenliği etkinliği yapıldı

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) iş sağlığı ve güvenliği etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 17:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        KARDEMİR'de iş sağlığı ve güvenliği etkinliği yapıldı

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) iş sağlığı ve güvenliği etkinliği düzenlendi.

        Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, 4-10 Mayıs "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlik, KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Programın açılış bölümünde, iş sağlığı ve güvenliğinin üretim süreçlerindeki kritik rolü, güvenli davranış alışkanlıklarının önemi ve önleyici yaklaşımın çalışma hayatına katkıları ele alındı.

        Etkinlikte, KARDEMİR İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Sabri Kılıç ile Karabük Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Demir konuşma yaptı.

        Program kapsamında gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği sunumlarında, çalışma sahalarındaki iyi uygulama örnekleri ve iyileştirme çalışmaları paylaşıldı. Sunumlarda, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün çalışanların aktif katılımı ve sürekli gelişim anlayışıyla güçlendiği vurgulandı.

        Etkinlik çerçevesinde, son 1, 3 ve 5 yıldır iş kazası yaşanmayan başmühendisliklere plaket takdimi gerçekleştirildi. Ödüllendirme ile güvenli çalışma kültürünün teşvik edilmesi ve örnek uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflendi.

        Programda ayrıca, KARDEMİR çalışanları tarafından hazırlanan ve sahnelenen İSG Tiyatrosu "Keşke" oyunu da izleyicilerle buluştu. İş kazalarının önlenmesinde farkındalık, dikkat ve sorumluluk bilincinin önemine dikkati çeken oyun, çalışanlara mesaj verdi.

        İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü ile İşyeri Başhekimliği koordinasyonunda davet edilen firmalar tarafından kurulan stantlarda ise İSG ekipmanları ve kişisel koruyucu donanımlar tanıtıldı. Çalışanlara yönelik gerçekleştirilen uygulamalı bilgilendirmelerle iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının artırılması amaçlandı.

        Etkinliğe, KARDEMİR Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker başta olmak üzere şirket üst yönetimi, yöneticiler ve çok sayıda çalışan katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Petrolde sert düşüş
        Petrolde sert düşüş
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"

        Benzer Haberler

        Karabük'te trafik kazalarında 24 kişi hayatını kaybetti 2025 yılında Karabü...
        Karabük'te trafik kazalarında 24 kişi hayatını kaybetti 2025 yılında Karabü...
        Karabük'te altyapı yenileme çalışmaları geceleri devam ediyor
        Karabük'te altyapı yenileme çalışmaları geceleri devam ediyor
        Aç kalan çakal yerleşim yerine indi
        Aç kalan çakal yerleşim yerine indi
        Bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı
        Bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı
        Karabük'te bitkin halde bulunan kızıl şahin bakımının ardından doğaya salın...
        Karabük'te bitkin halde bulunan kızıl şahin bakımının ardından doğaya salın...
        Tiyatro Treni, ilk durağı Karabük'te çocuklarla buluştu
        Tiyatro Treni, ilk durağı Karabük'te çocuklarla buluştu