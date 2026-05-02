        Kocaeli, Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde mayısta kar sürprizi yaşandı

        Kocaeli, Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı, kar yağışıyla beyaza büründü.

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle dün yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Kentin yüksek noktalarından 1400 rakımlı Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı, bölgeye ziyaretçiler gelmeye başladı.

        İstanbul'dan ailesiyle gelen Davut Lüle, yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğun ardından Kuzuyayla'ya ulaştıklarını söyledi.

        Kar yağışını görünce ailece mutlu olduklarını belirten Lüle, "5-6 senedir İstanbul'da görmediğimiz karı burada gördük. Daha önce de mayısta burada kar görmüştüm ama o zaman teleferik yoktu, şimdi ulaşım çok rahat olmuş. Tam kartopu havası var." diye konuştu.

        Mehmet Orhan ise birkaç hafta önce havaların ısınmasıyla bungalov tatili planladıklarını anlatarak, "Bize de sürpriz oldu. Aşağıda yağmurlu hava vardı. Yukarıya çıktık, mayıs ayındaki karı gördük. Çok güzel oldu. Oğlum da karı çok seviyor. Biraz eğleneceğiz burada." ifadelerini kullandı.

        Gördüğü manzaranın şaşkınlığını yaşayan 7 yaşındaki Yahya Enes Orhan da İstanbul'da bu yıl yeterince kar göremediğini kaydetti.

        Karlı bir yerde olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Orhan, "Çok şaşırdım çünkü yazdan sadece bir ay uzaktayız ve kar yağıyor. Çok garip bir durum." dedi.

        - Karabük

        Karabük Keltepe Kayak Merkezi'nde kar ve sis etkili oldu.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ocak 2020'de 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda hizmete açılan merkezde aralıklarla kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde zaman zaman da sis görüldü.

        - Bolu

        Bolu'da Aladağ bölgesi, Gerede Arkut Dağı ve Kartalkaya kayak merkezleri ile çevresinde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

        Yüksek kesimlerde yer yer sis de etkili oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

