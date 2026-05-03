        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri "Safranbolu Safranı Tarifnamesi" kitabı Ulusal Aşçılık Kampı'nda tanıtıldı

        "Safranbolu Safranı Tarifnamesi" kitabı Ulusal Aşçılık Kampı'nda tanıtıldı

        "Safranbolu Safranı Tarifnamesi" kitabı, Ulusal Aşçılık Kampı'nda tanıtıldı.

        Giriş: 03.05.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Mengen ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonda, Safranbolu'nun en değerli ürünlerinden biri olan safran tanıtıldı.

        Kamp süresince katılımcılara "Safranbolu Safranı Tarifnamesi" kitabı dağıtılarak, safranın gastronomide doğru kullanımı, aroma yönetimi, ekstraksiyon teknikleri ve yaygın hatalar bilimsel ve uygulamalı bir şekilde aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, safranın yalnızca üretimi yapılan bir ürün değil, doğru anlatılması ve doğru kullanılması gereken kültürel ve ekonomik bir değer olduğunu belirtti.

        Kitabın, sahada karşılaşılan yanlış kullanım alışkanlıklarını düzeltmeye yönelik bilimsel bir rehber niteliğinde olduğunu aktaran Altuntepe şunları kaydetti:

        "Bu kıymetli çalışmayı hazırlayan Öğretim Görevlisi Tolgahan Tabak’a, Safranbolu safranının doğru temsiline sunduğu katkı ve bu süreci sahiplenerek yürüttüğü için özellikle teşekkür ediyorum. Bizler Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak sadece üretimi değil, bilginin yayılmasını, doğru kullanım kültürünün oluşmasını ve ürünümüzün gastronomide hak ettiği yere ulaşmasını destekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

