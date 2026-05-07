Şarkıcı Çelik Karabük'te sahne aldı
Şarkıcı Çelik Erişçi, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde konser verdi.
Giriş: 07.05.2026 - 23:03 Güncelleme:
Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde sahne alan Çelik, "Hercai", "Cici Kız", "Dilberim", "Yerlerdeyim" ve "Meyhaneci" gibi şarkılarını seslendirdi.
İzleyenler, 90'lara damgasını vuran Çelik'in söylediği eserlere eşlik etti.
Şarkıcı Çelik, Safranbolu'da konser vermenin çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, etkinliğe gelenlere teşekkür etti.
