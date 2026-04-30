"Tiyatro Treni" 5 Mayıs'ta Karabük'te olacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün Vagon Sahne Projesi kapsamındaki "Tiyatro Treni" 5 Mayıs'ta Karabük'e gelecek. Valilikten yapılan açıklamada, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ. işbirliğiyle Vagon Sahne Projesi'nin hayata geçeceği belirtildi. Proje kapsamında demir yolu hattının geçtiği illerde kültürel etkinliklerin artırılması ve tiyatro sanatının yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli tiyatro oyunlarının gösteriminin planlandığı kaydedilen açıklamada, 5 Mayıs'ta Karabük Garı'nda saat 13.00'te çocuk oyunu "Masal Treni" ve saat 20.00'de "Komşu Köyün Delisi" tiyatro oyunlarının ücretsiz sahneleneceği bildirildi.

