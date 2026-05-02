        Karabük Haberleri Türkiye turnesindeki "Firavunla Yüz Yüze" tiyatro oyunu Karabük'te sahnelendi

        Yenilmez Sanat Merkezi tarafından hazırlanan "Firavunla Yüz Yüze" tiyatro oyunu, Türkiye turnesi kapsamında Karabük'te izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 23:11 Güncelleme:
        Halkbank sponsorluğunda hayata geçirilen ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'un Safahat eserinden ilham alınarak hazırlanan oyun, Karabük Üniversitesi (KBÜ) 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda tiyatroseverlere ücretsiz olarak sunuldu.

        Sanatçı Ahmet Yenilmez ve Burak Alp Yenilmez tarafından sahnelen oyunda, bireyin vicdanı, özgürlük arayışı ve zulme karşı direniş sahneye taşındı.

        Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde yer alan derin düşünce ve duyguların sahne diliyle hayat bulduğu oyun, izleyicilerden beğeni topladı.

        Hologram teknolojisinin de kullanıldığı gösterim sırasında zaman zaman sahneye mazlum coğrafyalarda savaşın insanlara yaşattığı acılar yansıtıldı.

        "Firavunla Yüz Yüze" tiyatro oyunu, yarın Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda sahnelenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

