"Türkiye Yüzyılı" vizyonu SosyalFest 2026 ile İstanbul'a taşınıyor

ORHAN KUZU - Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 10-11 Mayıs'ta İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde gerçekleştirilecek Sosyal Bilimler Festivali'ne (SosyalFest) 12 bin 20 proje başvurusu aldıklarını ve 1 milyon ziyaretçi katılımı hedeflediklerini bildirdi.



Kırışık, AA muhabirine, bu yıl İstanbul Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilecek SosyalFest'in Türkiye ve dünyadan gençleri buluşturan önemli bir platform olduğunu belirterek, "Bu platformla sosyal inovasyon hareketini Türkiye'de geliştirmek ve güçlendirmek istiyoruz. Gençlerimize bu maksatla yarışmalar, programlar, organizasyonlar hazırladık." dedi.



İlk kez 2024'te Karabük Üniversitesi'nde yapılan SosyalFest'in Türkiye'den ve dünyadan yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Kırışık, "Bu alanda büyük boşluğu doldurduğu ifade edildi. Dolayısıyla İstanbul ile birlikte artık küresel vizyona sahip olmak istiyoruz. SosyalFest'i bütün dünyaya yönelik organizasyon haline getirmek istiyoruz. Bu anlamda Türkiye projesi olarak bütün dünyada hakim kılacağımız proje haline getirme amacındayız. Bunun için İstanbul'da bu programı yapmayı arzuladık ve başarılı olduk." diye konuştu.



Kırışık, ilk SosyalFest'te 14 olan yarışma sayısını bu yıl 4 kategoride 30'a çıkardıklarından bahsederek, "Gençlerimiz özellikle Türkiye Yüzyılı kategorisine olağanüstü ilgi gösterdiler. Bu da Türkiye Yüzyılı'nın gençlerimiz tarafından sahiplenildiğini, coşkuyla kabullenildiğini ve Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmek için büyük heyecanla gençlerimizin proje ürettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Bu yıl proje sayısında da artış yaşandığına işaret eden Kırışık, şöyle devam etti:



"SosyalFest'in ilkinde 3 bin 783 proje gelmişti. Bu yıl 12 bin 20 proje geldi. 3 katından fazla artış gerçekleşti. Bu da SosyalFest'in ne kadar önemli organizasyon olduğunu, bu alanda gençlerimizin sosyal bilimler sahasında inovatif fikirlerini ortaya koyacağı platformlara ne kadar ihtiyaç duyduğunun göstergesi. SosyalFest tasarımının da başarılı gerçekleştiğini, gençlerimizin nabzını tuttuğunu ve onların hayallerini gerçekleştirecek sosyal buluşlar üretmelerini sağladığını gözlemliyoruz. Bu da yarışmaya başvuru yapılan rakamdan açıkça bellidir."



- "Gençlerimizin yenilikçi fikirlerini geliştirecek platform ortaya koyuyoruz"



Kırışık, SosyalFest'te yoğun katılım beklediklerini belirterek, "1 milyon katılımcı hedefimizi ifade etmiştik, bunu gerçekleştireceğimizi ümit ediyoruz çünkü sahada Türkiye Yüzyılı 2053 etkinlikleri olacak. Türkiye'nin 2053'te nerede olacağına ilişkin görseller, tasarımlar hazırladık. Gerçekten muhteşem koridor olacak, Türkiye Yüzyılı koridoru olacak. Ayrıca Türk dünyasında, Türk Devletleri Teşkilatımızı ve Türk devletlerimizi kapsayan olağanüstü etkinlikler olacak." diye konuştu.



"İlahiyat" ve "sağlık" kategorilerinde özgün etkinlikler hazırladıklarını anlatan Kırışık, "Bu etkinliklerle 300 yarışmacı finalist takımımızın da geleceği, sosyal buluşlarını anlatacağı olağanüstü görsel şölen olacak. Bu görsel şölene milletimizin çok büyük ilgi göstereceğini, katılacağını, gençlerimizin severek, beğenerek takip edeceğini düşünüyoruz. SosyalFest'te toplam 6 milyon lira ödül dağıtacağız. İlk SosyalFest'te 700 bin lira ödül dağıtmıştık. Müthiş artış gerçekleşti, 10 katına yakın neredeyse ödül bütçesinde artış oldu. Bu artışla gençlerimizin sosyal buluşlarını ödüllendiriyoruz, yenilikçi fikirlerini geliştirecek platform ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Kırışık, SosyalFest'in gençlerin hem buluşlarını ortaya koyacakları hem de ödül kazanacakları, farklı alandaki sosyal buluşları gözlemleyebilecekleri platform haline geldiğini dile getirerek, "Sosyal fikirlere, sosyal buluşlara ilgi gösteren, Türkiye'nin 2053'te nerede olacağının hayalini kurgulayan, Türk dünyasına ilgi gösteren, ilahiyat alanında çalışmaları bulunan, ilgisi bulunan, sağlık sahasındaki yenilikçi çalışmalar hakkında bilgi edinmek isteyen, yenilikçi projeleri görmek isteyen bütün milletimizi, gençliğimizi SosyalFest 2026'ya davet ediyorum." dedi.

