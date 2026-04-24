Karaman lale tarlalarıyla ziyaretçi çekiyor

Karaman'da baharın gelişiyle açan lale bahçesi, meraklıları için doğal bir stüdyoyu andırıyor.



Kazımkarabekir ilçesi Kızılkuyu Mahallesi’nde yer alan lale bahçesi, her yıl çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.



Kısa süreliğine açan lalelerle fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler, burada keyifli vakit geçiriyor.



Ziyaretçilerden Dilek Demir Eşmeli, çiçekleri görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Fulya Daşçı ise Mersin'den ailesiyle tarlayı görmek için geldiklerini, renk cümbüşü sunan lalelerin kendilerini rahatlattığını dile getirdi.



Cansu Güngör de bahçenin herkese açık olmasından mutluluk duyduklarını, fotoğraf çekerek güzel anı biriktirdiklerini ifade etti.



Lale bahçesi, 26 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.



