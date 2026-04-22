        Karaman'da 18 yıl önce işlenen cinayete ilişkin bir zanlı tutuklandı

        Karaman'da 18 yıl önce işlenen cinayete ilişkin bir zanlı tutuklandı

        Karaman'da, 2008 yılında Erkan Erkara'nın otomobili ile kaybolduktan sonra baraj göletinde ölü bulunmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 21:21 Güncelleme:
        Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının emir ve talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Aralık 2008'de kaybolduktan 1 hafta sonra (5 Ocak 2009) Gödet Barajı'nda kesici, delici alet ve silahla vurularak öldürüldüğü tespit edilen Erkan Erkara'nın cesedinin bulunduğu faili meçhul cinayetle ilgili çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı ve polis ekiplerince 372 saatlik MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarının titizlikle incelenmesi sonucunda dosya açısından kritik öneme sahip bir görüntüye ulaşıldı.


        Ekipler yaklaşık 40 kişiye ait HTS ve baz kayıtlarını titizlikle inceleyerek cinayet zanlısının M.K. olduğunu tespit etti.


        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla M.K. yakalandı.


        Emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı M.K. tutuklandı.

        - Olay


        Karaman'da otomobille 27 Aralık 2008 günü bir arkadaşıyla birlikte eğlenen Erkan Erkara (34), arkadaşını evine bıraktıktan sonra 70 DY 166 plakalı otomobili ile benzin almak için ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.


        Erkara'nın, 5 Ocak 2009'da Gödet Barajı'nda kesici, delici alet ve silahla vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

