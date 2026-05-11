        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Karaman'da 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri başladı

        Giriş: 11.05.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesinin 749. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

        Etkinliklerin ilk gününde, Ermenek ilçesine bağlı Balkusan köyündeki Karamanoğlu Mehmet Bey Türbesi ziyaret edildi.

        Ziyarette, Karamanoğlu Mehmetbey Dil ve Kültür Derneği Başkanı Habip Çalışkan tarafından, türbenin tarihi ve önemi hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Programa, Vali Hayrettin Çiçek, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Dil bayramı dolayısıyla kentte spor müsabakaları, konserler, konferanslar ve resim sergisi açılışları gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

