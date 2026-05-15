Karaman'da 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri sürüyor...

Karaman'da, 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında "Yürüyen Sözlük Deyimler ve Atasözlerimiz" programı düzenlendi.



Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesinin 749. yıl dönümü kentte törenlerle kutlanıyor.



Kutlamaların beşinci gününde, Kemal Kaynaş Stadyumu önünde toplanan öğrenciler, ellerinde atasözleri ve deyimlerin yazılı olduğu dövizlerle Molla Fenari Caddesi istikametinden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.



Yürüyüşe katılan öğrenciler, burada Türkiye haritası koreografisi gerçekleştirdi.



Program, halk oyunları gösterisi sunulması ve şiir ile kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



Etkinliğe, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

