        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Karaman'da 8. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü başladı

        Karaman'da 8. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü başladı

        Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 798. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Karaman'da 8. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Karaman'da 8. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü başladı

        Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 798. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Karaman'da 8. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü düzenleniyor.

        Tören kapsamında Karaman Valisi Hayrettin Çiçek ile Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin annesi Mümine Hatun, kardeşi Alaaddin Çelebi ve yakınlarına ait sandukaların bulunduğu tarihi Aktekke Camisi'ni ziyaret etti.

        Törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Vali Çiçek, Bayru'ya Türk bayrağı verdi, ardından yürüyüş başladı.

        Karaman'dan yola çıkıp 6 gün sürecek yolculuğun ardından Konya'ya ulaşacak kafile için temsili karşılama töreni düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        "Süreyya" belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Arkadaş kurbanı oldu
        Arkadaş kurbanı oldu
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan'dan 'sıkılaşma' sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet

