Karaman'da 8. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü başladı

Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 798. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Karaman'da 8. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü düzenleniyor. Tören kapsamında Karaman Valisi Hayrettin Çiçek ile Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin annesi Mümine Hatun, kardeşi Alaaddin Çelebi ve yakınlarına ait sandukaların bulunduğu tarihi Aktekke Camisi'ni ziyaret etti. Törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Vali Çiçek, Bayru'ya Türk bayrağı verdi, ardından yürüyüş başladı. Karaman'dan yola çıkıp 6 gün sürecek yolculuğun ardından Konya'ya ulaşacak kafile için temsili karşılama töreni düzenlenecek.

