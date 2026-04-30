Karaman'da "Bilişim Suçları Farkındalık Semineri" düzenlendi

Karaman'da üniversite öğrencilerine yönelik "Bilişim Suçları Farkındalık Semineri" gerçekleştirildi.



Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki seminerde, gelişen teknoloji çağında dijital alanlardaki ilerlemelerin yeni suç işleme yöntemlerinin gelişmesine neden olduğunu belirtti.



Suç örgütlerinin ve suçluların yeni yöntemleri kullanarak kamu düzenini hedef aldığını anlatan Ünver, "Gençlerimiz gelişen ve değişen çağa aktif ve hızlı uyum sağlarken çoğu zaman kısa yoldan kazanç vaatleri ya da iyi niyet ve güven ilişkisi nedeniyle kişisel bilgilerini paylaşarak bu suçların faili olabilmektedirler." ifadelerini kullandı.



Seminer, sunumların ardından sona erdi.

