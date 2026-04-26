Karaman'da çevre temizliği etkinliği düzenlendi

Karaman'ın merkeze bağlı Taşkale köyünde çevre temizliği ve bakım etkinliği düzenlendi.



TEMA Vakfı Karaman İl Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte gönüllüler tarafından tarihi Manazan Mağaraları çevresindeki çöpler toplandı.



Ardından, mağaralara çıkış için kullanılan ahşap merdivenlerin bakım ve onarımı yapıldı.



Etkinlikte, gönüllülerce tarihi alanda bulunan ağaçlara budama ve kireçleme çalışması da gerçekleştirildi.



Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.







