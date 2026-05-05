Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Karaman'da çocuklar için spor etkinliği düzenlendi

        Karaman'da çocuklar için spor etkinliği düzenlendi

        Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde çocuklar için spor etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 13:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da çocuklar için spor etkinliği düzenlendi

        Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde çocuklar için spor etkinliği gerçekleştirildi.

        Yunus Emre Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 7-12 yaş grubundan yaklaşık bin 500 çocuk hazırlanan çeşitli parkurlarda yarıştı.

        Etkinlik ile çocukların atletizm branşıyla tanıştırılması, küçük yaşta spora yönlendirilmesi ve bağımlılıklardan uzak tutulması hedefleniyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Melihşah Katman, güzel ve yüksek katılımlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Etkinlik için hazırlanan parkurların atletizm branşının farklı alanlarıyla alakalı olduğunu belirten Katman, "Çocuklarımız için sprint engel sürat yarışı, kedi merdiveni yarışması, hedefe roket atma, çapraz sıçrama ve seksek sıçramayla hedefi vurma oyunları hazırladık. Bu oyunlar atletizm sporunun atma, atlama ve koşu branşlarının eğitsel oyun formatında bu çocukların yaş grubuna uygun halleridir. 'Herkesin çocuğu kendisi için, bütün çocuklar ülkemiz için önemlidir.' diyerek bugün bu parkurlarda ter döken, mücadele eden, eğlenen çocuklarımızı kutluyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Haberleşme giderimiz 27.556 TL oldu
        Haberleşme giderimiz 27.556 TL oldu
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı

        Benzer Haberler

        KMÜ Tıp Fakültesi gelecek vizyonunu paylaştı Rektör Mehmet Gavgalı: "Tıp Fa...
        KMÜ Tıp Fakültesi gelecek vizyonunu paylaştı Rektör Mehmet Gavgalı: "Tıp Fa...
        Karaman'da minibüsle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
        Karaman'da minibüsle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
        Elektrikli bisiklet sürücüsünün ölümüyle sonuçlana kaza kamerada
        Elektrikli bisiklet sürücüsünün ölümüyle sonuçlana kaza kamerada
        Karaman'da cip trafik levhasına çarptı: 1 yaralı
        Karaman'da cip trafik levhasına çarptı: 1 yaralı
        Çırak olarak başladığı pide fırınında 8 yıldır ustalık yapıyor
        Çırak olarak başladığı pide fırınında 8 yıldır ustalık yapıyor
        Sarıveliler'de motosiklet kazası: 1 yaralı
        Sarıveliler'de motosiklet kazası: 1 yaralı