        Karaman'da geçen yıl zirai dondan etkilenen elma bahçeleri eski günlerine dönüyor

        Karaman'da geçen yıl zirai dondan etkilenen elma bahçeleri eski günlerine dönüyor

        Karaman'da geçen yılki zirai donda rekolte kaybı yaşanan elma bahçelerinde, bu yıl yoğun çiçeklenme yüzleri güldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Türkiye'de elma üretiminde önemli bir yere sahip olan kentte, 245 bin dekar alanda "amasya", "golden", "starking", "crisp pink", "fuji" ve "gala" gibi birçok çeşit elma üretimi yapılıyor.

        Büyük bahçelerde modern tekniklerle yetiştirilen elmalar, iç piyasanın yanı sıra yaklaşık 30 ülkeye ihraç ediliyor.

        Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut, AA muhabirine, geçen yıl yaşanan donda rekolte kaybı yaşandığını, bazı ağaçlarda etkisinin halen görüldüğünü söyledi.

        Bu yıl beklentilerinin yüksek olduğunu anlatan Bulut, "Geçen yıl bahçelerimizde yüzde 80-90 verim kayıpları yaşandı. Bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığımız üreticimizin yanında oldu. İlimizde 8 bin 800 üreticimize 400 milyon 687 bin lira zirai dondan dolayı destek ödendi." dedi.

        Bulut, bu yıl yağışların istenilen aralıkta olmasının sevindirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

        "2025'te bahçelerde elma olmasa da üreticilerimiz mücadeleyi bırakmadı. İlaçlamasına, gübrelemesine, bahçenin bakımına devam etti. Bu sayede 2026'da güzel bir başlangıç yaptık. 2024'te 687 bin ton elma üretimi gerçekleşti. Öngörümüz ve hedefimiz bu rekolteyi yakalamak. Karaman'da elma üretimimizin belli bir kısmı ihraç ediliyor. 2024'te Hindistan, Malezya, Rusya, Suudi Arabistan gibi 30 farklı ülkeye 120 bin ton ihracat gerçekleşti."

        - "Ağaçlarımız dinlenmiş durumda"

        Özel bir tarım işletmesinin koordinatörü ziraat mühendisi Servet Yaşar da yaklaşık 2 bin dekar alanda elma üretimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

        Bahçelerin tamamında telli terbiye yöntemiyle modern üretim yapıldığına değinen Yaşar, şöyle konuştu:

        "750 bin elma ağacımız var. Her yıl ortalama 10 bin ton verim alıyoruz. Geçen yıl yüzde 50 zararla 5 bin ton elmamızı yetiştirebildik. Ürettiğimiz elmaların yüzde 80'i ihracata uygun. Ağaçlarımız dinlenmiş durumda. Tamamı çiçek açmış durumda ve en yüksek verimi verecek seviyede. Artık önümüzde donla ilgili herhangi bir risk bulunmuyor. Dolu ihtimaline karşı da filelerimiz hazır. Yarından itibaren filelerimizi de açıp dolu riskine karşı önlemimizi almış olacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

