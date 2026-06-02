Karaman'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapmasında sergi açıldı

Karaman'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi düzenlendi.



Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılan sergide, Halk Eğitim Merkezi ile farklı kurum, kuruluş ve STK kurslarında yıl boyunca el emeğiyle üretilen ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Feyzan Koçak, serginin açılışında yaptığı konuşmada, 1 Eylül 2025'ten bu yana Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 779 kurs açıldığını kaydetti.



Bu kursların 507'sinin genel, 272'sinin ise mesleki ve teknik kurslar olduğunu aktaran Koçak, kurslardan 17 bin 855 vatandaşın faydalandığını söyledi.



Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından gezildi.



Programa, Vali Hayrettin Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Gavgalı, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.



