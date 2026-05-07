Karaman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi açıldı

Karaman'da lise öğrencilerinin projelerinden oluşan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. İrfan Ataseven Anadolu Lisesi'ndeki sergide, lise öğrencileri tarafından hazırlanan 14 proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Kılınç, bu etkinliklerin öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra özgüven kazanmalarını sağladığını belirtti. Açılışın ardından protokol üyeleri stantları gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.