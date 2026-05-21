Karaman'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel yemekler tanıtıldı

Karaman'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında yöresel yemek sunumu gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde, Gazi Kültür Sanat Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Karaman'a özgü yemekler tanıtıldı. Ardından hazırlanan yöresel yemekler, katılımcılara ikram edildi. Program halk oyunları gösterisi sunulmasıyla sona erdi. Etkinliğe, Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

