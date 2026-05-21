Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Karaman'da üniversite öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

        Karaman'da üniversite öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 16:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da üniversite öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, 15 Temmuz Konferans Salonundaki törende, öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca üretmeyi, çözüm geliştirmeyi, ekip çalışmasını ve sorumluluk almayı öğrendiklerini belirtti.

        Mezun olan öğrencileri kutlayan Gavgalı, "Unutmayın ki mezuniyet bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Başarının temelinde dürüstlük, disiplin, çalışkanlık ve sorumluluk bilinci vardır. Kariyer yolculuğunuzda karşılaşacağınız zorluklardan korkmayın. Kendinize güvenin, üretmeye devam edin ve her zaman daha iyisini hedefleyin." diye konuştu.

        Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Bilgiç ise öğrencilerin eğitim hayatları boyunca birçok zorluğun üstesinden geldiğini anlatarak,"Bugün sadece bir mezuniyet günü değil, aynı zamanda emeklerinizin, sabrınızın ve hayallerinizin karşılığını aldığınız çok özel bir gündür. Azminizle, çalışkanlığınızla ve inancınızla bugünlere ulaştınız. Sizleri sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Karaman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi açıldı
        Karaman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi açıldı
        Karaman'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel yemekler tanıtıldı
        Karaman'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel yemekler tanıtıldı
        KMÜ'de mezuniyet heyecanı başladı
        KMÜ'de mezuniyet heyecanı başladı
        Kargo aracı otomobilin üzerine devrildi, yardıma motokurye koştu Yaralının...
        Kargo aracı otomobilin üzerine devrildi, yardıma motokurye koştu Yaralının...
        Karaman'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
        Karaman'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
        Karaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Karaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı