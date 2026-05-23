Karaman'daki silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı
Karaman'da dün çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 23.05.2026 - 18:42 Güncelleme:
Jandarma ekipleri, dün Seyithasan köyü Deliçay mevkisindeki tarlada sulama meselesi nedeniyle tartıştığı Ramazan Dinçer'i (48) tüfekle öldüren Cemal D'yi (52) bulmak için çalışma başlattı.
Merkeze bağlı Cerit köyünde saklandığını belirlenen Cemal D, adrese düzenlenen operasyonda suç aletiyle yakalandı.
