        Uluslararası robot yarışmasında birinci olan liseliler yeni başarılar için çalışıyor

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da lise öğrencileri, uluslararası robot yarışmasında kazandıkları şampiyonluğun ardından ülkeye yeni başarılar getirmeyi hedefliyor.

        Giriş: 13.05.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Karaman Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri alanında eğitim gören 6 öğrenci, öğretmenleri İsmail Ay ve Mehmet Aydın koordinasyonunda robot kontrol yazılımı geliştirdi.

        Yazılım sayesinde kontrol ettikleri robotla 3-6 Nisan'da Yunanistan'da 55 ülkenin katılımıyla düzenlenen MRC Uluslararası Robot Sporları Olimpiyatları'na (Minoan Robotsports Competition Global Olympiad) katılan takım, Humanoid Obstacle Race (İnsansı Robot Engel Yarışı) kategorisinde şampiyon oldu.

        - "Bizi diğer takımlardan ayıran geliştirdiğimiz yazılımın diğer takımlarınkinden daha iyi olması"

        Takım üyelerinden 11. sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Altunbaş, AA muhabirine, daha iyi bir kontrol yazılımı geliştirmeleri sayesinde diğer takımlardan ayrılıp şampiyon olduklarını söyledi.

        Robotlarıyla kendi kategorisinde yarışı bitirebilme başarısını gösteren takım olduklarını belirten Altunbaş, şunları kaydetti:

        "Geliştirdiğimiz yazılım Python tabanlı. Onun dışında çeşitli kütüphaneler kullanıyoruz. OpenCV ve alt kütüphanelerini kullanıyoruz. Genel olarak robotların teknik özellik olarak aynıydı. Bizi diğer takımlardan ayıran geliştirdiğimiz yazılımın diğer takımlarınkinden daha iyi olması. Parkurun başından sonuna kadar görüntü işlemi yaparak yarışı bitirdik ve farkımızı ortaya koyduk."

        Yeni başarılar için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Altunbaş, hedefinin yarışmada elde ettiği tecrübenin üzerine koyarak yeni başarılara ulaşmak olduğunu söyledi.

        - "Ülkemi temsil etmek çok güzel bir duyguydu"

        Öğrencilerden 11. sınıf öğrencisi Yasin Şahin de yarışmaya büyük bir azimle çalıştıklarını vurgulayarak, "Boş zamanlarımızda okula gelerek proje üstünde çalıştık. Geceleri, hafta sonları çalıştığımız zamanlar oldu. Yaklaşık üç ay boyunca ne olursa olsun çalışmaya devam ettik. Zor bir dönemdi ama yine de başarıya ulaştık. Bu yarışma bize çok şey kattı. Ülkemi temsil etmek çok güzel bir duyguydu. İleride hedeflerim ulusal veya uluslararası robot yarışmalarında yeni başarılar elde etmek." diye konuştu.

        - "Sosyal medya veya oyunlarla zamanlarını harcamıyorlar"

        Proje sorumlularından bilgisayar öğretmeni İsmail Ay ise Türkiye Ulusal Ajansınca sağlanan desteklerle öğrencileri Erasmus projeleriyle yurt dışı staj programlarına ve yarışmalara gönderdiklerini dile getirdi.

        Bu sayede öğrencilerin çok yönlü gelişiminin sağlandığını, uzun yıllardır ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarına katıldıklarını anlatan Ay, şöyle konuştu:

        "Bu süreçte öğrencilerimiz çok azimliydi. Özverili şekilde üç ay boyunca eksiksiz geldiler ve yarışmaya hazırlandılar. Sosyal medya veya oyunlarla zamanlarını harcamıyorlar. Onun yerine robotik atölyelerde çalışarak kendilerini geliştiriyor ve daha iyi bir seviyeye gelmek için gayret gösteriyorlar. Okul olarak önceliğimiz öğrencilerimizin iyi yerlerde olduklarını görmek, daha iyi başarılar elde etmek ve ülkemiz için katkı sağlayabilecek öğrencileri yetiştirebilmek." ​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
