        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Kars'ta başladı

        15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Kars'ta başladı

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Kars'ta düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 14:39 Güncelleme:
        15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Kars'ta başladı

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Kars'ta düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası başladı.

        İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 81 ilden yaklaşık 1500 sporcu katılıyor.

        Kadın sporcuların da mindere çıkacağı şampiyonada sporcular, serbest ve grekoromen sıklette mücadele edecek.

        Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Emrah Güney, gazetecilere, organizasyonun 30 Nisan'a kadar devam edeceğini söyledi.

        Burada şampiyon olan sporcuların milli takıma gideceğini ve daha sonra Avrupa Şampiyonası'na katılacağını ifade eden Güney, "2032 Olimpiyatları'nın ilk fitilini Kars'tan ateşlemiş bulunmaktayız. Bu sporcular bizim için çok kıymetli. Vali, milletvekili ve federasyon başkanının destekleriyle Kars şampiyonaya ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda yatılı sporcu eğitim merkezinin de yapılmasına karar verildi, güreş Kars için yeniden doğuyor. 2 gün sonra 500 kadın sporcunun katılacağı müsabaka olacak." dedi.

        Güreş milli takım antrenörü İlker Aydın da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "En iyi sporcularımızı burada belirleyip Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini düşünüyoruz. 10 sıkletimiz var, bu alanlarda sporcularımızla şampiyonaya katılacağız." diye konuştu.

        Ordu'dan gelen Berat Göl de heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Şampiyon olmak için geldim. Avrupa Şampiyonası'na katılmak için geldim. Hedefim ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

