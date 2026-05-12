Eski Kars Belediye Başkanı Karaçanta'nın "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi
Kars Belediyesine ait Aynalı Köşk'ün satılmasına ilişkin görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla eski Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve dönemin Hukuk İşleri Müdürü Orhan Arslan'ın yargılanmasına devam edildi.
Kars Belediyesine ait Aynalı Köşk'ün satılmasına ilişkin görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla eski Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve dönemin Hukuk İşleri Müdürü Orhan Arslan'ın yargılanmasına devam edildi.
Kars Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, davacı CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, avukatı Kars Baro Başkanı Necat Yağcı ile Orhan Arslan ve avukatları katıldı.
Duruşmada, Karaçanta ve Arslan'ın avukatları suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.
Duruşmadan sonra Arslan ile milletvekili Alp arasında adliye koridorunda bir süre tartışma yaşandı.
Kars Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuksuz yargılanan eski Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ile dönemin Hukuk İşleri Müdürü Orhan Arslan'ın "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.