        Iğdır Valisi Taşolar'ın makam aracı ile koruma aracının karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kars'ta, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın makam aracı ile koruma aracının karıştığı kazada 4 personel yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 20:25 Güncelleme:
        Iğdır'dan bir programa katılmak üzere Kars'a gelen Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın makam aracı, Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 DA 33 plakalı kamyona sürttü.

        Makam aracının ardından seyreden koruma ekibini taşıyan M.C. idaresindeki 76 TC 017 plakalı araç ise yağış ve dolunun etkisiyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

        Kazada araçta bulunan koruma personeli M.C, M.G, B.T. ve F.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan koruma ekibi, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Vali Taşolar ile Kars Valisi Ziya Polat, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

