Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri İlkbaharın son günlerinde metrelerce karla mücadele sürüyor

        İlkbaharın son günlerinde metrelerce karla mücadele sürüyor

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta "Kar kaplanları" 6 aydır kapalı olan ve metrelerce karın bulunduğu yaklaşık 3 bin rakımdaki Selim-Göle kara yolunu açmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 11:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlkbaharın son günlerinde metrelerce karla mücadele sürüyor

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta "Kar kaplanları" 6 aydır kapalı olan ve metrelerce karın bulunduğu yaklaşık 3 bin rakımdaki Selim-Göle kara yolunu açmaya çalışıyor.

        Bölgede bu yıl çetin geçen kış şartlarından özellikle yolculuk yapanların etkilenmemesi için görev yapan Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışmalarını mesai saati gözetmeksizin kar, tipi, soğuk hava demeden aralıksız sürdürüyor.

        "Kar kaplanları" olarak bilinen ekipler, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 Aralık 2025 tarihinde ulaşıma kapatılan Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki yolda karla mücadele çalışması yürütüyor.

        İlkbaharın son günlerinde kar kalınlığının yer yer 6-7 metreyi bulduğu bölgede çalışmalarını kontrollü şekilde sürdüren ekipler, kepçelerin yetersiz kaldığı kısımlarda ekskavatör ve rotatifleri kullanarak ilerleyebiliyor.

        - Metrelerce kar nedeniyle zorlanan ekipler yolun büyük bölümünü temizledi

        Yoğun tipi nedeniyle bazı bölgelerde biriken metrelerce karı temizlerken zorlanan ekipler, kapalı bulunan yaklaşık 20 kilometrelik yolun 15 kilometrelik bölümünde çalışmalarını tamamladı.

        Zaman zaman kar yağışı ve şiddetli sağanağın etkili olduğu bölgede çalışan ekipler, yolu ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

        İş makinesi operatörü Soner Karadağ, AA muhabirine, bahar aylarında da karla mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatlarıyla Allahuekber Dağları'ndaki Kızılgedik Geçidi'nde 3 bin 150 rakımda karla mücadele çalışması yaptıklarını ifade eden Karadağ, "Şu anda kapalı olan yolumuzu ulaşıma açmak için elimizden gelen çabayı veriyoruz. Yol ulaşımdır, yol birleşimdir, biz de burada hizmet için ekiplerimizle gece gündüz demeden yolu açmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Yolun ulaşıma açılmasıyla iki ilçe arasındaki mesafenin kısaldığını anlatan Karadağ, "Önümüzdeki günlerde Kurban Bayramı var, dağın bu yüzündeki ile diğer tarafındaki insanları kavuşturmak için birbirlerini bayramda görebilmeleri için de elimizden gelen çalışmaları yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Samsung greve gidiyor
        Samsung greve gidiyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Neden bere taktığını açıkladı
        Neden bere taktığını açıkladı
        İran: Savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak
        İran: Savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri
        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Putin ve Xi bir arada
        Putin ve Xi bir arada
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde

        Benzer Haberler

        Kars'ta eş zamanlı kaçakçılık operasyonu; 5 gözaltı
        Kars'ta eş zamanlı kaçakçılık operasyonu; 5 gözaltı
        Kars'ta sulama hamlesi! 475 bin dekar arazi suya kavuşacak
        Kars'ta sulama hamlesi! 475 bin dekar arazi suya kavuşacak
        Kars'ta binlerce makaron ve kaçak sigara ele geçirildi
        Kars'ta binlerce makaron ve kaçak sigara ele geçirildi
        Kars'ta köy sulara gömüldü, minarenin ucu kaldı Hayatında ilk kez dron göre...
        Kars'ta köy sulara gömüldü, minarenin ucu kaldı Hayatında ilk kez dron göre...
        Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka'da 19 Mayıs kutlandı
        Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka'da 19 Mayıs kutlandı
        Kars'ta 19 Mayıs'ta kayak keyfi: Sarıkamış Kayak Merkezi'nde pistte kaydı
        Kars'ta 19 Mayıs'ta kayak keyfi: Sarıkamış Kayak Merkezi'nde pistte kaydı