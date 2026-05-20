İlkbaharın son günlerinde metrelerce karla mücadele sürüyor

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta "Kar kaplanları" 6 aydır kapalı olan ve metrelerce karın bulunduğu yaklaşık 3 bin rakımdaki Selim-Göle kara yolunu açmaya çalışıyor.



Bölgede bu yıl çetin geçen kış şartlarından özellikle yolculuk yapanların etkilenmemesi için görev yapan Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışmalarını mesai saati gözetmeksizin kar, tipi, soğuk hava demeden aralıksız sürdürüyor.



"Kar kaplanları" olarak bilinen ekipler, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 Aralık 2025 tarihinde ulaşıma kapatılan Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki yolda karla mücadele çalışması yürütüyor.



İlkbaharın son günlerinde kar kalınlığının yer yer 6-7 metreyi bulduğu bölgede çalışmalarını kontrollü şekilde sürdüren ekipler, kepçelerin yetersiz kaldığı kısımlarda ekskavatör ve rotatifleri kullanarak ilerleyebiliyor.



- Metrelerce kar nedeniyle zorlanan ekipler yolun büyük bölümünü temizledi



Yoğun tipi nedeniyle bazı bölgelerde biriken metrelerce karı temizlerken zorlanan ekipler, kapalı bulunan yaklaşık 20 kilometrelik yolun 15 kilometrelik bölümünde çalışmalarını tamamladı.



Zaman zaman kar yağışı ve şiddetli sağanağın etkili olduğu bölgede çalışan ekipler, yolu ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ediyor.



İş makinesi operatörü Soner Karadağ, AA muhabirine, bahar aylarında da karla mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatlarıyla Allahuekber Dağları'ndaki Kızılgedik Geçidi'nde 3 bin 150 rakımda karla mücadele çalışması yaptıklarını ifade eden Karadağ, "Şu anda kapalı olan yolumuzu ulaşıma açmak için elimizden gelen çabayı veriyoruz. Yol ulaşımdır, yol birleşimdir, biz de burada hizmet için ekiplerimizle gece gündüz demeden yolu açmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Yolun ulaşıma açılmasıyla iki ilçe arasındaki mesafenin kısaldığını anlatan Karadağ, "Önümüzdeki günlerde Kurban Bayramı var, dağın bu yüzündeki ile diğer tarafındaki insanları kavuşturmak için birbirlerini bayramda görebilmeleri için de elimizden gelen çalışmaları yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

