Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri İstinat duvarının çökmesiyle Kars Çayı'na devrilen kamyon sürücüsü yaralandı

        İstinat duvarının çökmesiyle Kars Çayı'na devrilen kamyon sürücüsü yaralandı

        Kars'ta istinat duvarının çökmesiyle akarsuya devrilen kamyon sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 17:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstinat duvarının çökmesiyle Kars Çayı'na devrilen kamyon sürücüsü yaralandı

        Kars'ta istinat duvarının çökmesiyle akarsuya devrilen kamyon sürücüsü yaralandı.

        Kars Belediyesi ekiplerince Bülbül Mahallesi'nde yapılan yol çalışmasında hafriyat taşıyan Fırat K'nin kullandığı kamyon, bu sırada istinat duvarının çökmesiyle Kars Çayı'na devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü Fırat K., ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kamyonun bir bölümünün suya gömüldüğü olayda, aracın çıkarılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?

        Benzer Haberler

        Kars'ta Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Kars'ta Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Sarıkamış'ın yüksek kesimleri yağışların ardından rengarenk tonlara büründü
        Sarıkamış'ın yüksek kesimleri yağışların ardından rengarenk tonlara büründü
        Kars'ta çocukların bağlama ve halk oyunları performansı ailelerini duygulan...
        Kars'ta çocukların bağlama ve halk oyunları performansı ailelerini duygulan...
        Kars'taki Susuz Şelalesi kar ve yağmur sularıyla coştu
        Kars'taki Susuz Şelalesi kar ve yağmur sularıyla coştu
        Kars'tan tarihi sınır hamlesi: "Doğukapı açılırsa Kars Kafkasya'nın ticaret...
        Kars'tan tarihi sınır hamlesi: "Doğukapı açılırsa Kars Kafkasya'nın ticaret...
        Kars'ta Azerbaycan Bağımsızlık Günü kutlandı
        Kars'ta Azerbaycan Bağımsızlık Günü kutlandı