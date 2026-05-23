İstinat duvarının çökmesiyle Kars Çayı'na devrilen kamyon sürücüsü yaralandı

Kars'ta istinat duvarının çökmesiyle akarsuya devrilen kamyon sürücüsü yaralandı. Kars Belediyesi ekiplerince Bülbül Mahallesi'nde yapılan yol çalışmasında hafriyat taşıyan Fırat K'nin kullandığı kamyon, bu sırada istinat duvarının çökmesiyle Kars Çayı'na devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü Fırat K., ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonun bir bölümünün suya gömüldüğü olayda, aracın çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.