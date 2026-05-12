Kağızman'da içme suyu depoları ile bağlantı hatları yenileniyor
Kağızman Belediyesi, içme suyu depoları ile isale hatlarını yeniliyor.
Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan, ilçe genelinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.
İlçede içme suyu sıkıntısının yaşanmaması için çalışma yürüttüklerini anlatan Daştan, "AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın desteğiyle ilçemizde içme suyu çalışmaları kapsamında yıllardır endişe ile içtiğimiz içme suyu şebekesine gelen asbestli borularla birlikte hamam, Semt Garajı, Şair Hıfzı İlkokulu ve Haznedar Mahallesi'nde bulunan depoları değiştiriyoruz." dedi.
Daştan, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
