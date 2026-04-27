        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta, 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor

        Kars'ta, 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Kars'ta düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 22:10 Güncelleme:
        Kars'ta, 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Kars'ta düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda devam ediyor.

        İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 81 ilden yaklaşık 1500 sporcu katılıyor. Serbest ve grekoromen sıklette sporcuların mücadele ettiği şampiyonda bugün de kadınlar mindere çıktı.

        Yapılan müsabakalarda 33 kilogramda Yağmur Minaz, 36 kilogramda Damla Beyan, 39 kilogramda Hiranur Uygun, 42 kilogramda Sebahat Işıkcı, 46 kilogramda Karin Asra Gürel, 50 kilogramda Zehra Kahırman, 54 kilogramda Rumeysa Keskin, 58 kilogramda Elizan Akin, 62 kilogramda Asya Nur Çintaş, 66 kilogramda ise Zeynep Çağla İnal birinci oldu.

        Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Koordinatörü Muhammed İlkan, programda yaptığı konuşmada, Türkiye Şampiyonası'nın Kars'ta yapılmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Buradan seçilen sporcularımız Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsilen gideceklerdir ondan dolayı bu şampiyonanın önemi çok büyük. Sporcularımızın mücadelesi de yoğun kıran kırana maçlar olmaktadır." dedi.

        İlkan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün altyapıya çök önem verdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

        "2028'i hedeflesek de asıl hedefimiz 2032 Olimpiyatları, attığımız tohumlar 2032'de muhakkak meyvelerini verecektir. Sporcu eğitim merkezlerini canlandırıp kırsal kesimlerdeki çocuklarımız mücadele sporu güreşe dahil edip başarıyı elde etmek amacımız, bunun için de emin adımlarla yürüyoruz." diye konuştu.

        33 kiloda mücadele eden Efsun İkiz de Balıkesir'den geldiğini belirterek, "Herkes benim arkamda birinci olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

        58 kiloda mücadele eden Zeynep Kaya ise organizasyonu çok beğendiğini dile getirerek, "Çok heyecanlıyım birinci olmak istiyorum, Kars'taki organizasyonu çok beğendik emeği geçenlere teşekkür ederiz Avrupa'ya gidip bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." şeklinde konuştu.

        Hiranur Uygun da "Kaç yıldır çalışıyoruz balkan şampiyonluğum var bu seferki hedefim Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırmak." açıklamasında bulundu.

        Protokol tarafından madalyaları verilen sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

        Müsabakaları, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdür Nedim Aslan, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, Arpaçay Belediye Başkanı Zeki Elma, Güreş Federasyonu Kars Temsilcisi Emrah Güney izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Yasağı kaldırma vaadiyle vurgun
        Yasağı kaldırma vaadiyle vurgun
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Konya'da 'Kutlu' gece!
        Konya'da 'Kutlu' gece!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        ABD'den askeri sevkiyat
        ABD'den askeri sevkiyat
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        Kardeşini öldüren ağabey yakalandı
        Kardeşini öldüren ağabey yakalandı
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!

        Benzer Haberler

        Kars'ta Türkiye-Azerbaycan ekonomik iş birliği masaya yatırıldı
        Kars'ta Türkiye-Azerbaycan ekonomik iş birliği masaya yatırıldı
        Arpaçay'da asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi
        Arpaçay'da asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi
        Kars'ta çevre yatırımı: Atıksu Arıtma Tesisi Projesinde çalışmalar sürüyor
        Kars'ta çevre yatırımı: Atıksu Arıtma Tesisi Projesinde çalışmalar sürüyor
        Susuz'da Kurum Amirleri Toplantısı düzenlendi
        Susuz'da Kurum Amirleri Toplantısı düzenlendi
        U15 Türkiye Güreş Şampiyonası Kars'ta devam ediyor
        U15 Türkiye Güreş Şampiyonası Kars'ta devam ediyor
        Kars'ta çiçek açan bağlarda Kafkas dansı görsel şölene dönüştü
        Kars'ta çiçek açan bağlarda Kafkas dansı görsel şölene dönüştü