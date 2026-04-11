        Kars'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı, 4 zanlı tutuklandı

        Kars'ta hafif ticari araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 11.04.2026 - 12:41 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, şüphe üzerine hafif ticari araç uygulama noktasında durduruldu.

        Polis ekiplerince yapılan aramada, araçta 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.Ç. (46), E.C. (42), K.A. (42) ve T.D. (51) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

