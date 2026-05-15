Kars'ta 6 yaşındaki çocuğun maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin davada karar açıklandı

Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ'ın maganda kurşunuyla hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar açıklandı.





Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet A. ile Kazim, Yusuf ve Yağup Y. hazır bulundu, tutuksuz yargılanan Mehmet A. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Taraf avukatları ile küçük çocuğun annesi Meltem ve babası Murat Erdağ salonda hazır bulundu. Anne Erdağ, duruşmaya oğlunun fotoğrafının yer aldığı, "Yaşamaya hakkım var" yazılı tişörtle geldi.



Erdağ ailesine bazı vatandaşlar da adliye bahçesine gelerek destek verdi.



Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı adliyenin çevresinde vatandaşlar tek tek arandı.



- "Öpmeye, koklamaya doyamadım"



Duruşmada söz alan anne Meltem Erdağ, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Öpmeye, koklamaya doyamadım, çocuğumu vurdular. Poyraz'ın bir suçu yok, oyuncakları, bir hayatı vardı, her gün onun odasına giriyorum. Vereceğiniz kararla onun adı adaletle anılsın istiyorum, hiç suçu yokken toprağa gömdüler. En ağır cezaları almalarını istiyorum. Bana Poyraz'ı getirsinler, hepimizi öldürdüler, bilerek öldürdüler. Bugün benim, 15 gün sonra Poyraz'ın doğum günü, en ağır cezayı almalarını istiyorum. Kurban Bayramı'na 'kuzu bayramı' derdi, hediye isterdi, aynı acıyı çeksinler. 5'i de aynı cezayı alsın istiyorum." diye konuştu.



Baba Murat Erdağ da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederek, "Yaşayan bir ölüyüz, perişan olduk. Önce Allah'a, sonra sizlere güveniyorum." dedi.



Sanıklardan Ahmet A. savunmasında beraatini isteyerek, "Yanlış yaptım, ateş etmeyecektim, karşı tarafın silahlarını görünce ateş ettim. Çocuğun vurulduğunu görmedim, ben hata yaptım o anki panikle, hatamı kabul ediyorum." beyanında bulundu.



Diğer sanıklar Yusuf, Yağup ve Kazim Y. de beraatlerini talep etti.



Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Ahmet A. ile Kazim, Yusuf ve Yağup Y'nin cezalandırılmasını istedi.



- Karar açıklandı



Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kazim Y'nin "olası kastla çocuğun ölümüne sebebiyet verme" suçundan müebbet ve Ahmet A'ya yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 5 yıl hapisle, ayrıca "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl hapis ve 3 bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.



Heyet, Ahmet A'ya ise Kazim Y, Yağup Y. ve Yusuf Y'ye yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs"ten ayrı ayrı 9 yıl olmak üzere 27 yıl, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl hapis ve 3 bin lira adli para cezası verdi.





Yağup Y, Ahmet A'ya yönelik "haksız tahrik altında silahla tehdit" suçundan 1,5 yıl ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet"ten 1 yıl hapis ve 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.





Sanıkların diğer suçlardan beraatine hükmedildi, herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı.



Kazim Y. ile Ahmet A'nın tutukluluk halinin devamına, Yağup Y. ile Yusuf Y'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

