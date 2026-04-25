Kars'ta baharda yağan kar kenti beyaza bürüdü
Kars'ta akşam saatlerinde başlayan kar kenti beyaza bürüdü.
Giriş: 25.04.2026 - 00:40
Kars'ta akşam saatlerinde başlayan kar kenti beyaza bürüdü.
Kentte etkili olan sağanak bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı.
Akşam saatlerinde başlayan ve yoğunluğunu arttıran kar, kentin nisanın son günlerinde beyaza bürünmesine neden oldu.
Kars Kalesi çevresi ve park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.
Bazı sürücüler ise kar yağışıyla kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Yoğun kar yağışı şehirde etkisini sürdürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri