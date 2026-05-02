Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kars'ta otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, sürücü ağır yaralandı.



Azerbaycan uyruklu U.H. idaresindeki 36 MA 0123 plakalı otomobil, Kafkas Üniversitesi giriş kapısı mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki E.R, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.



E.R. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Durumu ağır olan sürücünün tedavisi aynı hastanede devam ediyor.

