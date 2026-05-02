Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kars'ta otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, sürücü ağır yaralandı.
Azerbaycan uyruklu U.H. idaresindeki 36 MA 0123 plakalı otomobil, Kafkas Üniversitesi giriş kapısı mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki E.R, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.
E.R. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Durumu ağır olan sürücünün tedavisi aynı hastanede devam ediyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.