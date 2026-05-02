Kars'ta büyük ve küçükbaş hayvanlar meralarla buluştu

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, karların erimesiyle büyük ve küçükbaş hayvanlar meralarda otlamaya başladı.



Hava sıcaklığının artması ve etkili olan lodos, meralarda karların erimesini hızlandırdı.



Besiciler, uzun bir süredir ahırda beslediği hayvanlarını, bir yanda kar diğer tarafta çiçeklerle süslenen meralara çıkararak otlattı.



İlçenin 2 bin 300 rakımlı Acısu bölgesinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran besicilerden Gıyas Budak, AA muhabirine, karların erimesiyle meralara çıkmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Türkü söyleyerek hayvanlarını otlatan Budak, "Karlar eridi, koyunları dışarı çıkardık. 6 aydır içerideydi, bundan sonra hep dışarıda olacağız. Kar yağana kadar devam edeceğiz." dedi.

