        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta çiftçiler geliri köye kalacak arazilerde imece usulü ekim yaptı

        Kars'ta 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde köy arazilerinde imece usulü ekim yapan çiftçiler, elde edecekleri geliri köyün masrafları için kullanacak.

        Giriş: 14.05.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde bir araya gelen çiftçiler, köy tüzel kişiliğine ait yaklaşık 200 dönümlük tarım arazisini birlikte ekerek dayanışma örneği sergiledi.

        Sabahın erken saatlerinde ekim alanına gelen 10 çiftçi, kendi tahıl ambarlarından çıkardıkları arpa ve buğday tohumlarını traktörlerle tarlalara taşıdı. Çiftçiler, traktörlerin arkasına bağlanan aparatlarla önce tohum serpme işlemini gerçekleştirdi.

        Daha sonra traktörlerle art arda tarlaları süren çiftçiler, imece usulü tohumları toprakla buluşturdu.

        Karahamza köyü muhtarı Ahmet Demirci, AA muhabirine, bu sene kış mevsiminin uzun sürdüğünü söyledi.

        Çok kar yağdığı için ekim işlerinin yeni başladığını belirten Demirci, "Köy tüzel kişiliğine ait tarlalarımızı köy adına ekip, gelirini köy bütçesine aktarma kararı aldık. Sağ olsun komşular, bütün köy halkı yardımcı oluyor. Tarlalarımızın tohumunu serpip sürmeye başladık. Allah nasip ederse elde edeceğimiz geliri de köyümüzün masrafları için harcamayı düşünüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

