        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta çocukların bağlama ve halk oyunları performansı ailelerini duygulandırdı

        Kars'ta çocukların bağlama ve halk oyunları performansı ailelerini duygulandırdı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bağlama ve halk oyunları eğitimi alan çocuklar, sahnede sergiledikleri performanslarla ailelerine duygu dolu anlar yaşattı.

        Giriş: 23.05.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Sarıkamış Gençlik Merkezi'nde 5 ay süren bağlama ve halk oyunları kursuna katılan çocuklar için merkezin salonunda program düzenlendi.

        Yaşları 7-12 yaşlarındaki 25 kursiyer çocuğun ailelerinin de katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programın açılışında konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım, kültür, sanat ve spor gibi aktivitelerle çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

        Özellikle gençler ve çocuklar için bütün imkanları seferber ettiklerini belirten Yıldırım, "Gençlik merkezi olarak amacımız düşünen, düşündüğünü uygulamaya çalışan, kendi gençliği adına koşmasını bilen, ahlaki ve milli değerlerimize sahip çıkan bir nesil yetiştirmek. Özellikle gençlik merkezine çocuklarını yönlendiren, yardımcı olan ailelerimize, velilerimize huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından kurs eğitmeni Nazan Ejder koordinasyonunda bazı çocuklar bağlama çalıp, türküler seslendirirken bazıları ise Türkiye'nin farklı bölgelerine ait yöresel halk oyunları gösterisi sundu.

        Çocuklarının sahne performansı karşısında duygusal anlar yaşayan aileler ve programa katılanlar, minik kursiyerleri ayakta alkışladı.

        Program, hediye takdimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

