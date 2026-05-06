Kars'ta derelerin taşmasıyla tarım arazileri sular altında kaldı

Kars'ın Akyaka ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışı ve sağanak, bölgede taşkınlara yol açtı.



Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, özellikle Demirkent ile Kalkankale köyleri arasından geçerek menderesler oluşturan Karahan Çayı'nın taşması sonucu geniş tarım arazileri sular altında kaldı.



​​​​​​​Dron ile havadan görüntülenen taşkın bölgesinde, suların geniş bir alana yayıldığı, ağaçların ve ekili tarlaların bir bölümünün sular altında kaldığı gözlendi.

