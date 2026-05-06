Kars'ta derelerin taşmasıyla tarım arazileri sular altında kaldı
Kars'ın Akyaka ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışı ve sağanak, bölgede taşkınlara yol açtı.
Kars'ın Akyaka ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışı ve sağanak, bölgede taşkınlara yol açtı.
Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, özellikle Demirkent ile Kalkankale köyleri arasından geçerek menderesler oluşturan Karahan Çayı'nın taşması sonucu geniş tarım arazileri sular altında kaldı.
Dron ile havadan görüntülenen taşkın bölgesinde, suların geniş bir alana yayıldığı, ağaçların ve ekili tarlaların bir bölümünün sular altında kaldığı gözlendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.