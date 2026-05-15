Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta dereye yuvarlanan vincin operatörü hayatını kaybetti

        Kars'ta dereye yuvarlanan vincin operatörü hayatını kaybetti

        Kars'ın Kağızman ilçesinde dereye yuvarlanan vincin operatörü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 20:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta dereye yuvarlanan vincin operatörü hayatını kaybetti

        Kars'ın Kağızman ilçesinde dereye yuvarlanan vincin operatörü yaşamını yitirdi.

        İl Özel İdaresi personeli Recep Aktaş (64), görev için vinçle ilçeye giderken Çilehane köyü mevkisinde dereye yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler dereye yuvarlanan vincin yanına uzun uğraşlar sonucu inebildi. Bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede, Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        İncelemenin ardından Aktaş'ın cesedi dik yamaçtan güçlükle çıkarılabildi.

        Ceset, otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

        Kars Valiliği de sosyal medya hesaplarından "Acı kaybımız" diye paylaşımda bulunarak Aktaş ailesine başsağlığı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        Kars'ta fırtına çatıyı uçurdu
        Kars'ta fırtına çatıyı uçurdu
        Kars'ta "Aheng-i Nefes" topluluğu "Semahlar ve Deyişler" konseri verdi
        Kars'ta "Aheng-i Nefes" topluluğu "Semahlar ve Deyişler" konseri verdi
        Kağızman'da vinç dereye uçtu: Sürücü hayatını kaybetti
        Kağızman'da vinç dereye uçtu: Sürücü hayatını kaybetti
        Kars'ta Sazangiller avcılığına 3 aylık yasak
        Kars'ta Sazangiller avcılığına 3 aylık yasak
        Kars'ta şehirlerarası otobüs firmalarına sıkı denetim
        Kars'ta şehirlerarası otobüs firmalarına sıkı denetim
        Kars'ta üreticilere kırsal kalkınma ve tasarruflu sulama desteği anlatıldı
        Kars'ta üreticilere kırsal kalkınma ve tasarruflu sulama desteği anlatıldı